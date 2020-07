Griezmann Inter, Barcellona lo scambia per Lautaro Martinez? Il nodo

L’affare Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe regalare all’Inter un top player del calibro di Griezmann, ma ci sarebbe un nodo da sciogliere

OPERAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di “Repubblica”, il Barcellona starebbe ancora sognando Lautaro Martinez nonostante la scadenza della clausola da 111 milioni di euro sarebbe ormai prossima (7 luglio). Infatti l’Inter sarebbe pronta a trattare per cifre vicine ai 100 milioni. In questo senso il club blaugrana avrebbe molto tempo per presentare un’offerta adeguata alla società nerazzurra, visto che la sessione di calciomercato si apre ufficialmente a inizio settembre. Inoltre i catalani vorrebbero liberarsi di ingaggi pesanti, come quello di Griezmann, in rotta con l’allenatore Quique Setien.

OSTACOLO – Il problema sarebbe l’ingaggio. In Spagna l’attaccante francese incassa 17 milioni netti a stagione. L’ipotesi sarebbe quella di prenderlo in prestito per uno o due anni, con il contributo del Barça nei pagamento dell’ingaggio. Insomma l’incastro si potrebbe trovare. Tuttavia ci sarebbe da considerare anche l’aspetto della concorrenza. Su di lui ci sarebbero Manchester United, Manchester City ed Arsenal. Ma i meneghini avrebbero un vantaggio su tutte le pretendenti, il cui nome sarebbe appunto Lautaro Martinez.

Fonte: Franco Vanni – Repubblica.it