SONDAGGIO – Gol piÃ¹ bello dell’Inter a giugno 2020: vota il preferito!

SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a giugno 2020: vota il preferito!

La rimonta di Parma chiude il mese di giugno 2020 dell’Inter. Nel mese del ritorno al calcio giocato, per l’Inter 8 gol fatti e 6 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Napoli-Inter 1-1: Christian Eriksen (0-1)

Il secondo gol di Eriksen con la maglia nerazzurra è un autentico capolavoro. Pronti, via, e nella semifinale di ritorno di Coppa Italia il danese firma un gol “olimpico”: direttamente da calcio d’angolo! Nel corso della gara il numero 24 si avvicina più volte al raddoppio, ma il suo score si ferma a questo gol siglato dopo 3 minuti.

Inter-Sampdoria 2-1: Romelu Lukaku (1-0)

Il gol numero 24 di Lukaku al primo anno nerazzurro è un’ode alla rapidità delle trame offensive. Un gol che merita di stare in questo sondaggio più per l’azione che lo provoca, che per la finalizzazione. Lautaro Martinez addomestica benissimo un lancio dalle retrovie di Milan Skriniar; il Toro si invola verso la porta blucerchiata, ma poi serve l’accorrente Lukaku di tacco. Il belga, giunto al limite dell’area, disegna un triangolo velocissimo con Eriksen, per poi appoggiare facilmente in rete.

Inter-Sassuolo 3-3: Cristiano Biraghi (2-1)

Biraghi trova il secondo gol con questa maglia in un San Siro ancora vuoto, dopo quello contro il Ludogorets. L’esterno riesce a completare (momentaneamente) la rimonta sul Sassuolo, al termine del primo tempo. Biraghi scambia velocemente con Alexis Sanchez all’ingresso in area. Il cileno restituisce palla grazie ad un rimbalzo impreciso: ne approfitta Biraghi sulla corsa, piazzando il mancino sotto la traversa che non lascia scampo a Consigli.