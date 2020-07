Hakimi: “Real Madrid casa mia, non Ã¨ un addio! Mai avrei immaginato…”

Hakimi: “Real Madrid casa mia, non è un addio! Mai avrei immaginato…”

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi, neoacquisto dell’Inter, saluta il Real Madrid con una lettera pubblicata tramite un post sul suo profilo Instagram

LETTERA – Queste le parole di Achraf Hakimi, esterno appena acquistato dall’Inter, per congedarsi dal Real Madrid. “Non avrei mai immaginato che questo momento potesse arrivare. Non è un addio perché non puoi dire addio a casa tua, puoi andartene, ma sarà sempre la casa dove ho trovato la felicità e i valori che mi hanno fatto crescere. Il Real Madrid è la mia casa, sono stato cresciuto, coccolato e istruito in modo da diventare la persona che sono in questo momento. Al Real Madrid non solo allenano gli atleti. Entrai attraverso la porta di Valdebebas quando avevo 6 anni senza immaginare quanto sarei stato felice. Grazie a tutti i lavoratori del Club, i miei allenatori e tutti i miei colleghi (molti dei quali sono davvero amici) che mi hanno accompagnato in questo bellissimo palcoscenico della mia vita. Infine, ringrazio tutti i tifosi del Madrid che mi hanno supportato e che continueranno a supportare la squadra in ogni momento. Ora sarò uno di loro. Grazie mille Real Madrid! FORZA MADRID! ACHRAF HAKIMI“.