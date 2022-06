Gosens: «Inter, ho un obiettivo. Una differenza rispetto a prima»

Intervistato dal portale tedesco RP, Robin Gosens ha reso chiaro quelli che sono i suoi obiettivi con l’Inter. Tra cui anche quello di tornare a giocare per la sua nazionale, anche e soprattutto in vista del mondiale.

QUESTIONE NAZIONALE – Robin Gosens ha tutta la voglia di tornare a giocare per la Germania. Anche in vista del Mondiale: «Ho parlato con il CT, un colloquio dove mi ha chiarito ancora una volta che devo prendere ritmo partita all’Inter e giocare di più. Mi ha anche comunicato che per me la porta sarà sempre aperta non appena inizierò a giocare con regolarità. Il mio obiettivo e il mio sogno è la nazionale, ho intenzione di fare tutto il possibile per tornarci».

OBIETTIVI E DIFFERENZE – Gosens ha poi fatto il punto sull’inizio della prossima stagione: «Il mio obiettivo all’Inter è quello di essere il titolare e numero uno nella mia posizione. Per questo sto lavorando per essere nella forma migliore. Prima ero felice di andare in vacanza dopo una stagione strepitosa. Adesso, dal momento che ho giocato poco, non vedo l’ora di iniziare con il ritiro. Ho intenzione di lavorare fin da subito per farmi trovare pronto già dal primo giorno».