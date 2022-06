VIDEO – Gli agenti di Udogie in sede all’Inter per studiare meglio la soluzione

Il presente di Destiny Udogie si chiama Udinese, il futuro? L’Inter è sulle tracce dell’esterno sinistro classe 2002, che piace anche alla Juventus e non solo. Gli agenti in queste ore si sono recati presso la sede nerazzurra per capire la situazione in caso di possibile trattativa, come raccolto da Inter-News.it (vedi articolo). Di seguito il video realizzato dai colleghi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).