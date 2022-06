Kolarov ancora sotto contratto con l’Inter: ultimi giorni prima dell’annuncio

Kolarov è uscito troppo presto dai radar nerazzurri, almeno per quanto riguarda il calcio giocato. L’ormai 36enne difensore non ha più niente da offrire all’Inter come calciatore ma non è ancora chiaro quali sono i suoi progetti futuri una volta terminato il contratto in essere

ULTIMI GIORNI – La carriera calcistica di Aleksandar Kolarov in maglia nerazzurra si è chiusa a Salerno. Il 17 dicembre 2021, nello 0-5 di Salernitana-Inter in Serie A. L’ultima apparizione del classe ’85 serbo in campo completa le sue statistiche stagionali con l’Inter (vedi focus). Il 30 giugno 2022, invece, scadrà ufficialmente il contratto che lega Kolarov all’Inter. Inutile aggiungere altro. A questo punto si aspetta solo l’epilogo ipotizzato da tempo: è in arrivo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato? Oppure l’attuale numero 11 nerazzurro sorprenderà tutti andando a chiudere la carriera altrove? Il momento atteso da quasi sei mesi sta per arrivare. L’opzione di restare all’Inter con un’altra veste (assistente tecnico di Simone Inzaghi ad esempio, ndr) resta in piedi per Kolarov ma le certezze, dopo l’ultima stagione, sono pari a zero. Un annuncio, in ogni caso, arriverà a breve. Sarà quello di Kolarov o quello dell’Inter? Incredibilmente, un futuro insieme è ancora possibile nonostante il passato e il presente tutt’altro che positivi in maglia nerazzurra…