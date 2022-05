Kolarov, ultima grigliata con l’Inter? Sempre più vicino il momento della verità

Kolarov e l’Inter ancora insieme… ancora per poco, probabilmente. O forse no. Il futuro del desaparecido serbo non è ancora stato deciso e potrebbe ancora essere nella Milano nerazzurra, ma ovviamente con un altro ruolo rispetto a quello attuale

STAGIONE ALL’OMBRA – L’avventura nerazzurra di Aleksandar Kolarov (vedi focus) è agli sgoccioli. Il difensore classe ’85, in scadenza di contratto con l’Inter il 30 giugno 2022, è da sei mesi esatti un “separato in casa” ad Appiano Gentile. Non un calciatore fuori rosa, sia chiaro. Ma è come se lo fosse. Più che altro, Kolarov è un esubero non piazzato. Quindi un elemento non più utile al progetto tecnico nerazzurro. L’addio evitato a gennaio, per scelta dell’ormai 36enne serbo, non verrà posticipato ulteriormente a partire da luglio. Almeno per quanto riguarda le vesti di calciatore. In caso di ritiro dal calcio giocato, come facilmente ipotizzabile, il futuro di Kolarov può essere ancora all’Inter. Entrerà ufficialmente nello staff tecnico di Simone Inzaghi a partire dalla prossima stagione? Non resta che aspettare il momento della verità sul ruolo di Kolarov ad Appiano Gentile. Dove ormai non si vede più nelle partitelle. E nemmeno nelle foto della grigliata, a cui è sempre difficile dire di no…