Gomez, Inter non sola. Il Papu chiede l’addio a zero, Atalanta fa lo sconto

Il Papu Gomez può diventare un’occasione di mercato per varie big, tra cui anche l’Inter, alla finestra per il giocatore dell’Atalanta

OCCASIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Alejandro Gomez potrebbe salutare l’Atalanta a gennaio. Ormai la rottura tra giocatore e società orobica sarebbe insanabile. Su di lui ci sarebbero diversi club. Uno di questo sarebbe l’Inter, visto che il possibile affare De Paul richiederebbe 30 milioni di euro. La squadra nerazzurra, però, non sarebbe la sola interessata a lui. Sul giocatore atalantino ci sarebbero anche Milan, dato il rinnovo difficile di Calhanoglu, Roma e PSG.

ADDIO – L’Atalanta sarebbe rassegnata all’addio del Papu e potrebbe accettare una proposta più bassa rispetto al reale valore di mercato, magari tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Dal canto suo, il calciatore spera di andarsene a zero, come risoluzione anticipata. Si tratterebbe di una sorta di ringraziamento richiesto a Percassi per i suoi no in un recente passato a varie proposte interessanti pervenutegli.

Fonte: SportMediaset.it