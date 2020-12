Eriksen, no alla Premier League: fonti vicine al giocatore spiegano il motivo

Christian Eriksen

Christian Eriksen non avrebbe intenzione di tornare in Premier League, il motivo del suo no lo avrebbero spiegato fonti a lui vicine

MOTIVO – Secondo quanto riportato dal sito del Daily Star, Christian Eriksen non vorrebbe tornare in Premier League. Non ci sarebbe dunque spazio per il Manchester United, interessato al centrocampista dell’Inter. Lo stesso sarebbe stato offerto anche all’Arsenal che però avrebbe altre priorità. Il giocatore sarebbe però favorevole all’eventuale trasferimento al PSG. Fonti vicine al danese spiegherebbero che che il calciatore non vorrebbe tornare in Inghilterra “con la coda tra le gambe”.

Fonte: Paul Brown – DailyStar.co.uk