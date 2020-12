Biasin: “Conte, le richieste dell’Inter al tecnico. E su Gomez occhio a…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin ha parlato delle richieste dell’Inter ad Antonio Conte e del possibile addio del Papu Gomez all’Atalanta a gennaio

INTER – Le parole di Fabrizio Biasin sull’Inter all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Quindi l’Inter, che torna vincere dopo una settimana decisamente pesante. La vittoria con il Cagliari non è quella del “uh, che bello, possiamo dimenticarci tutto”, anche perché 423434 trai i miei e i tuoi amici ci hanno fatto la simpaticissima battuta dei nerazzurri che nell’urna di Champions hanno pescato la Divano Kiev. Le matte risate. No, non si può pensare che i tre punti di Cagliari cambino l’atmosfera, ma da quelli si deve ripartire. L’Inter deve vincere lo scudetto, lo sa Conte, lo pretendono i dirigenti. Gli stessi che hanno chiesto al tecnico di utilizzare maggiormente uno come Eriksen: domenica lo ha fatto, vedremo domani con il Napoli“.

ALLENATORE – Biasin sul tecnico nerazzurro. “Ecco, Conte. L’altro giorno ha dimostrato di non essere così “intransigente”, anche solo per aver scelto in corso di gara il 4-3-1-2 che ha ribaltato il match. Lo rivedremo? Possibile, ma difficilmente dall’inizio. Per il resto si chiede al tecnico qualche sorriso in più: non servirà a dimenticare il flop europeo, ma può aiutare l’ambiente a ricompattarsi molto più della consueta “ricerca del nemico” di turno. Ecco, quella sembra francamente inutile, al momento. Ps. Barella secondo noi è molto forte“.

GOMEZ – Biasin sul Papu Gomez, capitano dell’Atalanta. “Comunque andrà a finire – occhio al Milan, ma pure all’Inter… – nessuno metterà in dubbio la sua professionalità. Basta vedere quello che sta accadendo: da ieri sono piovuti addosso al “10” infiniti attestati di stima e relative preghiere (“Vieni a giocare da noi!”). In fondo può essere anche che il giocatore abbia sbagliato, ma non c’è alcun dubbio che qualunque mente assennata farebbe di tutto per averlo con sé. O per trattenerlo, ovviamente“.

Fonte: Fabrizio Biasin – TuttoMercatoWeb.com