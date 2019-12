Giroud-Inter, stop: si inserisce la Juventus. Guerra per Emerson Palmieri

Giroud e Emerson Palmieri interessano da diverso tempo all’Inter, ma i nerazzurri non sono soli sui due calciatori. La Juventus, infatti, secondo quanto riporta “La Stampa”, sta seguendo con grande attenzioni le possibili operazioni in casa Chelsea: ecco le ultime novità e i duelli sul mercato.

DOPPIA SFIDA SUL MERCATO – Giroud fino a qualche settimana fa sembrava un nome caldo per l’attacco dell’Inter, ma ora appare più lontano. La Juventus è pronta a sfidare i nerazzurri per completare il suo reparto offensivo con un’ulteriore alternativa di livello. Discorso molto simile per Emerson Palmieri. E’ un’alternativa per l’Inter, a caccia di un esterno sinistro, ma ci sarà da fare i conti con la Juventus.