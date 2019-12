Marcos Alonso e Emerson Palmieri, Chelsea vuole cifre folli dall’Inter

L’Inter ha nel mirino uno tra Marcos Alonso e Emerson Palmieri per rinforzare la corsia esterna sinistra, ma il Chelsea non sembra voler fare sconti

RICHIESTE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il Chelsea avrebbe detto no alla cessione in prestito di Emerson Palmieri, ma ci sarebbe di più. Per l’italo-brasiliano le cifre richieste dai Blues supererebbero quelle di Marcos Alonso. Per quest’ultimo, obiettivo di mercato più gradito dai nerazzurri, sarebbero richiesti ben 40 milioni di euro. Appare dunque complicato l’Inter spenda così così tanto per uno di questi due terzini sinistri a gennaio.