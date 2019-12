Pisanu: “Nainggolan mi ha sorpreso. Kulusevski-Inter? Resterei al Parma”

Pisanu ha parlato delle ottime prestazioni di Radja Nainggolan al Cagliari. L’ex calciatore ha sottolineato l’ottima stagione del belga di proprietà dell’Inter, ma ha consigliato anche il talento Dejan Kulusevski sul suo futuro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a “Tuttomercatoweb”

SLIDING DOORS A CENTROCAMPO – Andrea Pisanu è stupito dalla rinascita del Ninja con la maglia del Cagliari: «Per il Cagliari il mio voto è 8 per la stagione eccezionale, la rosa costruita bene, l’allenatore giusto. Tutto questo ha prodotto un grande entusiasmo. Nainggolan mi ha sorpreso in positivo, sta trascinando la squadra, poi mi ha colpito il portiere e devo dire che Simeone ha messo le ali». Kulusevski sembra vicino all’Inter, ma Pisanu consiglia di restare al Parma: «E’ un bel giocatore, con margini di miglioramento. Secondo me avrebbe bisogno di di poter dimostrare ancora di stare a quei livelli. Fossi in lui resterei ancora a Parma per continuare a giocare e poi spostarmi».