Non solo Icardi: quanta Argentina tra i 10 bomber del decennio dell’Inter

Le 124 reti segnate tra il 2013 e lo scorso maggio rendono Mauro Icardi il capocannoniere dell’Inter nel decennio 2010-2019. L’ex numero 9 non è tuttavia l’unico argentino nella top 10: ecco chi sono gli altri ad aver segnato più reti in nerazzurro negli ultimi dieci anni.

PRIMO E OTTAVO – Mauro Icardi arriva all’Inter nel 2013 e, a 20 anni, sceglie già la responsabilità di indossare la maglia numero 9. Lo scetticismo attorno all’ex Sampdoria cresciuto nel Barcellona è evidente, ma lui sceglie il modo migliore per scrollarselo di dosso: segnare tanti gol. E il primo gol non si scorda mai: arriva contro la Juventus, rete decisiva per il pareggio finale (1-1). Sei anni dopo saranno 124 le reti di Icardi in nerazzurro: primo nel decennio 2010-2019, ottavo assoluto nella storia dell’Inter. I due gol segnati nel 2019, entrambi su rigore, sono valsi prima il raggiungimento, e poi il sorpasso a Christian Vieri, fermo a quota 123 gol.

Inter-Argentina: una connessione sempre forte

Nei primi 10 marcatori dell’Inter del decennio 2010-2019 c’è una forte quota argentina. Al secondo posto troviamo El Principe, l’eroe del Triplete: Diego Milito, arrivato nel 2009, in questo decennio ha segnato 64 delle sue 75 reti in nerazzurro. Sull’ultimo gradino un altro argentino: tra 2012 e 2017 Rodrigo Palacio ha timbrato 58 reti. El Trenza è seguito poi da Samuel Eto’o, con 43 gol (37 dei quali solo nella stagione 2010/2011). A solo tre lunghezze si trova Ivan Perisic: in quattro anni all’Inter, il croato ha segnato 40 gol. Ritroviamo poi un altro argentino, El Cuchu Esteban Cambiasso con 23 reti. A quota 22 gol è presente invece un terzetto, composto da Marcelo Brozovic, Fredy Guarin e Lautaro Martinez. Infine, il decimo e l’undicesimo giocatore ad aver segnato più reti con l’Inter nel decennio 2010-2019 sono Wesley Sneijder e Giampaolo Pazzini (19 gol). Ecco la top 10 completa dei primi 10 bomber dell’Inter nel decennio 2010-2019:

1. Mauro Icardi – 124 gol

2. Diego Milito – 64 gol

3. Rodrigo Palacio – 58 gol

4. Samuel Eto’o – 43 gol

5. Ivan Perisic – 40 gol

6. Esteban Cambiasso – 23 gol

7. Marcelo Brozovic – 22 gol

7. Fredy Guarin – 22 gol

7. Lautaro Martinez – 22 gol

10. Wesley Sneijder – 19 gol

10. Giampaolo Pazzini – 19 gol