Gagliardini e Radu, brutte notizie per l’Inter: attesa per Young e Skriniar

Condividi questo articolo

Roberto Gagliardini Inter

Non giungono buone notizie dal fronte Roberto Gagliardini e Ionut Radu per l’Inter a seguito del test per il Coronavirus

ULTIME – Non arrivano buone notizie per l’Inter di Antonio Conte a seguito dei nuovi tamponi sui giocatori risultati positivi al Covid. Infatti Matteo Barzaghi ha riferito, in collegamento con “Sky Sport”, che ci sono ancora almeno due giocatori nerazzurri positivi al Coronavirus. Mentre Alessandro Bastoni è rientrato ieri ed oggi è previsto il rientro di Radja Nainggolan, sia Roberto Gagliardini che Ionut Radu sono ancora positivi e continua per loro l’isolamento. Inoltre oggi si è svolto il tampone sia per Ashley Young che per Milan Skriniar in Slovacchia. Per loro ci vorrà dunque ancora un po’ di ore per sapere l’esito dei test.