Lazaro: “Inter, purtroppo non ci sarò: ci vediamo al ritorno”

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Valentino Lazaro, giocatore dell’Inter attualmente in prestito al Borussia Mönchengladbach avversario di domani dei nerazzurri, non farà parte della partita

Inter-Borussia Mönchengladbach di domani non sarà la partita di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, di proprietà dell’Inter ma in prestito al club tedesco, non ci sarà a causa dei postumi di un infortunio. Il giocatore, che teneva molto ad affrontare i suoi ex compagni, ha affidato la sua amarezza a un messaggio su twitter: «Back in full team training. Purtroppo non al 100% per la partita di domani contro i miei vecchi compagni di squadra dell’Inter, ci vediamo alla partita di ritorno».