Rose: “Inter squadra di prim’ordine, domani grande sfida. Noi…”

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato della partita di Champions League, in programma domani in casa dell’Inter

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, prima dell’ultimo allenamento precedente alla partenza per Milano, dove si giocherà la partita di Champions League, Inter-Borussia Monchengladbach. «Domani ci aspetta una grande sfida, una squadra di prim’ordine. L’Inter è probabilmente la squadra che è più avanti in Europa e ha un allenatore dalle idee chiare. Nonostante tutto, vogliamo cercare la nostra occasione ed essere coraggiosi contro una squadra che ha un’elevata qualità individuale. Dobbiamo essere sfacciati e portare coerenza in campo».

