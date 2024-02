Frattesi, arrivano nuove risposte: l’Inter detta tempi e tappe − Sky

Frattesi salterà la partita tra Roma e Inter per un affaticamento muscolare. Ma il giocatore ex Sassuolo sta già facendo importanti progressi.

ULTIME − Davide Frattesi, dopo aver saltato la Juventus, non ci sarà neanche per Roma-Inter. Il centrocampista ha subito un affaticamento muscolare. Però, come riferisce Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il ragazzo sta facendo progressi in questi giorni post infortunio lanciando anche segnali confortanti. L’Inter detta i tempi e le tappe: settimana prossima nuovo check-up per capire se potrà già essere arruolabile per la sfida di San Siro contro la Salernitana.