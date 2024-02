L’Inter di Roma con i ‘super’ titolari! Turnover? Già programmato − Sky

L’Inter tra due giorni giocherà all’Olimpico di Roma per sfidare i giallorossi di De Rossi. Inzaghi vuole dare continuità alla vittoria contro la Juventus.

IL PROGRAMMA DELLE ROTAZIONI − Il turnover può aspettare. E’ questo il diktat al momento promosso da Appiano Gentile. Sabato alle 18, l’Inter sarà impegnata sul difficile campo della Roma nell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Sarà un big match da non sottovalutare contro una squadra di Daniele De Rossi in ottima forma, viste le tre vittore consecutive contro Verona, Salernitana e Cagliari. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, contro i giallorossi presenti i cosiddetti ‘super’ titolari: dal trio Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa alla Thu-La in avanti. Il turnover ci sarà contro la Salernitana, venerdì prossimo a San Siro. Partita che arriverà a quattro giorni dal primo incontro degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid.