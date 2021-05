L’Inter avrà una seconda maglia bianca con il biscione nerazzurro come design. Non circolavano ancora le prime foto, fino a oggi. In attesa di conferme o smentite, ecco lo scatto rubato sul web

NUOVA MAGLIA AWAY – Le anticipazioni di ieri sulla nuova seconda maglia dell’Inter (vedi articolo) trovano la sua prima versione in una foto. Il solito scatto “rubato” di una maglia che, però, rispecchia abbondantemente quanto ipotizzato. Rispetto alla descrizione sul total white, aumentano i dettagli neri (sui fianchi) e azzurri (sulle maniche). Non si sa ancora se si tratti di una maglia reale già in circolazione in Indonesia prima della presentazione ufficiale o solo di una versione fake ispirata proprio alle descrizioni lette sul web (come spesso accade in questi casi, ndr). A dare credibilità alla foto della presunta nuova maglia away di Nike per l’Inter 2021/22 è il sito specializzato Footy Headlines, che la ripropone con convinzione. Per correttezza d’informazione, non si tratta ancora di una versione confermata, pertanto bisognerà attendere ancora un po’. Di seguito la foto pubblicata dall’utente @DaffaDaud su Twitter.