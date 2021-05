Inter nell’anno del Biscione! In arrivo la nuova seconda maglia: i dettagli

L’Inter si prepara a rivoluzionare i propri kit da gioco ma con uno sguardo al passato. E ai suoi simboli. Anzi, al suo simbolo: il Biscione! Il sito specializzato Footy Headlines anticipa alcuni dettagli della nuova seconda maglia dell’Inter

BISCIONE OVUNQUE – La maglia away dell’Inter per la stagione 2021/22 sarà bianca con dettagli neri per quanto riguarda i loghi frontali (nuovo stemma “IM”, swoosh Nike e main sponsor al posto di Pirelli) e posteriori (probabilmente Lenovo back jersey sponsor al posto di Driver, ndr), oltre a nome e numero. Lo stesso varrà per i pantaloncini. I calzettoni, invece, saranno bianchi con dettagli blu. Blu come il serpente, “squamato” nero, che sarà l’omaggio alla maglia away di dieci anni fa (vedi articolo). Il serpente questa volta dovrebbe quasi “avvolgere” lo swoosh Nike, cambiando di fatti lato rispetto alla versione 2010/11. Per ulteriori dettagli e prime foto “rubate” servirà ancora un po’ di tempo, mentre la prestazione ufficiale avverrà tra giugno e luglio. In casa Inter è proprio l’anno del Biscione, come dimostrato dalla prima maglia in arrivo (vedi foto).