Paventi: «Inter, dopo il fondo le direttive Suning. Principi macroeconomici»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha fatto il punto sulla situazione dell’Inter. Ecco le novità dopo il finanziamento da 275 milioni ricevuto ieri dal fondo Oaktree.

I PRINCIPI FUTURI – Andrea Paventi fa il punto sulla questione societaria dell’Inter. Il giornalista sostiene che il finanziamento non cambierà comunque le direttive date da Suning sulla riduzione dei costi. Nel dettaglio: «Questa immissione di 275 milioni aiuterà la gestione ordinaria, le scadenze, i pagamenti degli stipendi e il conseguimento delle licenze. Ci saranno delle direttive adesso e per le prossime stagioni perché contrazione dei ricavi e abbassamento dei costi diventeranno principi macroeconomici per l’Inter, con quelli bisognerà confrontarsi e riflettere. La strategia è diversa da come fu prospettato il progetto ad Antonio Conte un anno fa, sarà un colloquio importante e da lì ripartirà l’Inter».