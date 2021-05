Cucchi: «Conte un vincente. Resta all’Inter? Scelta legata al progetto»

Riccardo Cucchi, ex storico radiocronista della RAI, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Sky Sport” sul futuro del rapporto tra l’Inter e Antonio Conte dopo lo scudetto conquistato in questa stagione.

SCELTA LEGATA AL PROGETTO – Cucchi sostiene che la scelta di Conte sarà legata unicamente alla sua valutazione del progetto: «Conte è un vincente, vuole vincere e pretende di avere una squadra altrettanto competitiva, immaginando che avrà avversari competitivi. Io credo che il progetto tecnico sarà determinante per la scelta di Conte che ogni volta che ha lasciato è perché non era convinto dei progetti. Non era convinto di cosa sarebbe successo dopo. La sua scelta è legata a questo, il rapporto coi calciatori è ottimo e i tifosi lo adorano».

DOVE TROVARE RINFORZI – Cucchi parla dei punti in cui si può migliorare la rosa dell’Inter ed è scettico sulla possibilità di trovare un sostituto di Lukaku: «La cosa che personalmente mi preoccupa è il vice Lukaku, è molto difficile trovare un giocatore con quelle caratteristiche centrali per l’Inter. Il suo fare reparto da solo, non è facile. Su questo Conte ha avuto ragione, qualcuno lo aveva criticato perché si è impuntato. Aveva ragione, Lukaku è stato tra i giocatori più importanti dell’Inter e della Serie A».