Ranocchia: «Scudetto, gruppo nato due anni fa. Gestiti momenti difficili»

Ranocchia ha parlato a Sky Sport a due giorni da Inter-Udinese. Il difensore, che potrebbe essere alla sua ultima in nerazzurro in quanto in scadenza di contratto, parla della soddisfazione per lo scudetto.

TRAGUARDO RAGGIUNTO! – Andrea Ranocchia parla della felicità per lo scudetto dell’Inter: «Siamo molto contenti, soddisfatti. È stato concludere il percorso nella maniera migliore possibile, meritatamente. Siamo molto contenti, per me personalmente dopo oltre dieci anni che ho vissuto questi colori è una grandissima soddisfazione. Questo gruppo è nato due anni fa, quando è arrivato il mister. È stato un percorso, l’anno scorso siamo arrivati in finale e purtroppo abbiamo perso, ma abbiamo capito che potevamo ambire a qualcosa di più. Ci sono stati momenti difficili, tanti giocatori che hanno preso il COVID-19 e tantissime situazioni complicate che siamo stati bravi a gestire. Poi alla fine le soddisfazioni sono arrivate».