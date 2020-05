Fontana: “Ripresa calcio complessa, meglio ad agosto. Spadafora…”

Condividi questo articolo

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato a Telenova del dibattito sulla possibile ripartenza del campionato, ancora fermo a causa dell’emergenza Coronavirus.

RIPARTENZA DIFFICILE – Mentre si discute sempre di più su una possibile ripartenza in tempi brevi del campionato, ci pensa Attilio Fontana – presidente della Regione Lombardia – a smorzare gli entusiasmi. Secondo lui, infatti, è difficile che ci siano le condizioni per la ripresa: «Sono un grande appassionato di calcio, ma ora mi sembra complesso che il campionato possa ripartire. Sono appena ripresi gli allenamenti e già sono stati trovati dei giocatori contagiati. Penso valga la pena sospendere e ricominciare più avanti, magari ad agosto, quando sarà possibile farlo. Non sono io la persona a dover prendere delle posizioni, ma il Ministro dello Sport. Spadafora è una persona che stimo e con cui ho un ottimo rapporto, penso abbia fatto tutte le valutazioni del caso. Se non ha deciso è perché qualcosa va valutato ancora più attentamente».