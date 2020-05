Sosa: “Inter da scudetto, felice che stiano lottando. Ripartenza? Non ora”

Ruben Sosa, ex giocatore di Inter e Lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di footballnews24.it dell’impatto del Coronavirus sul calcio italiano e sul momento delle due squadre in cui ha militato, che al momento si stanno contendendo lo scudetto con la Juventus di Maurizio Sarri.

TUTTO RIMANDATO – Ruben Sosa non è convinto dalla volontà di riprendere la Serie A, affermando come la soluzione migliore sarebbe quella di attendere un periodo più tranquillo: «Secondo me non si dovrebbe ancora ripartire, la salute è più importante. Non dico che bisogni annullare tutto, ma almeno rimandare a quando non ci sarà più tranquillità. Se non si dovesse riuscire a tornare in campo penso che sarebbe corretto assegnare lo scudetto, ma semplicemente aspettare tra qualche mese quando tutto sarà tranquillo e riprendere la stagione».

LOTTA SCUDETTO – Sosa ha poi parlato anche delle due squadre in cui ha militato in Italia, ovvero Inter e Lazio, che – fino al momento della sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus – si stanno contendendo lo scudetto insieme alla Juventus: «All’inizio l’Inter non mi aveva convinto molto, ma mi sono ricreduto. Il problema è che hanno perso alcune partite importanti, ma sono da scudetto. Conte è un allenatore completo con a disposizione una squadra composta da campioni e giocatori di esperienza. Sarei felice sia se lo scudetto lo vincessero i nerazzurri che la Lazio, mi fa davvero piacere vedere che due squadre in cui ho giocato e a cui sono legato stiano lottando per lo scudetto».

FONTE: footballnews24.it – Giacomo Polli