Fiorentina-Inter, le probabili formazioni. Dubbi da una parte – Sky

Si avvicina il momento di Fiorentina-Inter, partita valida per la finale di Coppa Italia che si disputerà alle 21 a Roma allo Stadio Olimpico. Queste sono le probabili formazioni secondo Sky Sport.

SCELTE – Per Simone Inzaghi non ci dovrebbero essere sorprese in vista della finale di Coppa Italia. Le scelte saranno le stesse delle partite importanti di questa stagione, Edin Dzeko è favorito su Romelu Lukaku e Samir Handanovic partirà dal primo minuto. Vincenzo Italiano ha invece qualche dubbio in più per la sua Fiorentina, precisamente tre. Arthur Cabral non è in forma ottimale, ma è comunque l’uomo scelto per ora dall’allenatore. Gaetano Castrovilli è in vantaggio nel ballottaggio su Rolando Mandragora, idem Luca Ranieri rispetto a Martinez Quarta.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Ranieri, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Cabral.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.