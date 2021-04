FIGC, via al Consiglio Federale: norme per evitare una Superlega-bis?

FIGC, si sta svolgendo proprio in questi minuti il Consiglio Federale della FIGC per trattare il tema della Superlega ed eventualmente modificare alcune norme federali ed evitare eventuali fughe.

CONSIGLIO FEDERALE – FIGC, poco meno di un’ora fa ha preso via il Consiglio federale della FIGC (in videoconferenza). Primo Consiglio federale successivo all’annullamento della Superlega, all’ordine del giorno si prenderà in considerazione la possibilità di modificare alcune norme federali per vincolare le squadre ed evitare fughe come successo in occasione della Superlega. Inoltre, 11 club della Lega Serie A (Roma, Torino, Bologna, Parma, Genoa, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone) hanno chiesto al presidente Dal Pino un’assemblea per discutere di quanto successo in relazione anche alla posizione di alcuni dirigente coinvolti, e possibili sanzioni per i club coinvolti.