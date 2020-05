FIGC-Cts, incontro avvenuto: nessun verdetto! Serie A, restano 2 problemi

FIGC e Cts si sono incontrati quest’oggi per discutere del protocollo sanitario che la Serie A dovrebbe mettere in atto alla ripresa. Nonostante le parole un po’ più positive usate da Spadafora (qui i dettagli), permangono alcuni problemi. Di seguito le ultime novità riportate da “Rai Televideo”

FUMATA GRIGIA – Non c’è ancora l’accordo definitivo sul protocollo sanitario per la ripresa del calcio. Si è concluso dopo circa 2 ore l’incontro tra Comitato tecnico-scientifico e FIGC sui protocolli per ricominciare gli allenamenti. Il Cts ha ribadito i problemi già presentati: gestione di eventuali positività e la difficoltà di effettuare tamponi in alcune zone. Ora verrà inviata dal Cts una relazione al Ministro Speranza che si confronterà con Conte e Spadafora. Ripresa Serie A in salita?