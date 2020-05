Sampdoria, altri tre casi di Coronavirus. E un giocatore recidivo

La Sampdoria ha svolto i test per il Coronavirus e purtroppo ha riscontrato altri quattro casi di positività. La società blucerchiata non ha reso noti i nomi, come da scelta di marzo, ma uno di questi giocatori risulta essere recidivo fra quelli dati come guariti il 23 aprile (vedi articolo). Ecco il comunicato del club, appena uscito.

NUOVI CASI – “L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”.

Fonte: Sampdoria.it