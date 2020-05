Spadafora: “18 maggio possibile ripresa allenamenti. Centri sportivi…”

Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha parlato in diretta su “Facebook” della possibile ripresa degli allenamenti di squadra per il calcio

RIPRESA ALLENAMENTI – Vincenzo Spadafora – Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport – ha parlato di una possibile data per la ripresa degli allenamenti per le squadre di calcio: «Si è appena concluso l’incontro tra FIGC e Comitato Tecnico Scientifico dove si è valutato il protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che dovrebbe avvenire auspicabilmente il 18 maggio. Adesso il CTS sulla base di questo confronto stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministro della Salute e immediatamente dopo quest’ultimo la renderà nota. Mi auguro si siano risolte le questione problematiche e mi auguro che il 18 si possa riprendere, compatibilmente con l’evoluzione nei prossimi 10 giorni dell’emergenza sanitaria».

RIAPERTURA – Spadafora ha poi anche rivelato che il Governo sta lavorando per la riapertura dei centri sportivi, seguendo tre princìpi ben precisi: «Entro domenica lavoreremo anche alla proposta delle linee guide per la riapertura dei centri sportivi e, al massimo entro lunedì, le presenteremo al CTS perché possano essere validate. Ci siamo mossi attorno alla prudenza, perché innanzitutto viene la salute, agli aiuti, che dovranno arrivare entro e non oltre questo mese per cercare di sopperire ai danni ricevuti da questo stop, e alla prospettiva futura, ovvero come ripartire. Oltre a dover garantire a chi si trova in difficoltà le risorse necessarie, dobbiamo pensare anche a come cambierà il mondo dello sport».