Farris: «Bilancio molto positivo. Rammarico, ma spinta per il futuro»

Intervistato da Radio Sportiva, Massimiliano Farris – viceallenatore di Simone Inzaghi in nerazzurro – ha fatto il bilancio sulla stagione che si è appena conclusa.

BILANCIO E FUTURO – Queste le parole di Farris sulla stagione appena finita e sugli obiettivi futuri: «Dopo una stagione simile abbiamo bisogno di tanto riposo, è giusto staccare un po’ per rigenerarsi sul piano fisico e mentale. Simone credo non abbia staccato nemmeno una settimana, probabilmente si sarà già immerso completamente nel lavoro. Questa è stata una stagione molto positiva. Abbiamo avuto problemi e defezioni all’inizio, ma poi abbiamo compattato il gruppo e vinto due trofei. L’estate scorsa probabilmente avremmo firmato col sangue. Certo rimane un po’ di rammarico, ma è tutta esperienza per il futuro. La società vuole continuare a competere per i primi posti e noi cercheremo di essere là».

ORGOGLIO – Farris ha poi fatto il punto sulla sua esperienza all’Inter: «Io sono milanese e interista, c’è un gusto particolare ad essere qui da protagonista nella mia squadra. Il motivo di massimo orgoglio per me è stato portare mio padre a San Siro per la partita con il Real Madrid in Champions League. La tifoseria ci ha riconosciuto il lavoro svolto, ha capito che abbiamo fatto tutto il possibile. Sicuramente c’è delusione nel veder festeggiare il Milan, ma questa sarà la spinta per ripartire nella prossima stagione».