Capello: «Lautaro Martinez e Dybala di valore, sul secondo però ho un dubbio»

Capello intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato della possibile coppia dell’Inter formata da Lautaro Martinez e Paulo Dybala, poi ha detto a sua riguardo le prime posizioni della prossima stagione.

LA COPPIA – Fabio Capello dice la sua riguardo la possibile coppia d’attacco dell’Inter: «Sono due giocatori di cui valore non si discute, Lautaro Martinez ha giocato tantissime partita. Paulo Dybala è il giocatore più talentuoso e con più classe del campionato italiano, però ha giocato poco, è quello il problema. La Juventus non dovrebbe lasciarlo andare via».

PRIMI POSTI – Fabio Capello analizza i primi posti della prossima stagione considerando la qualificazione in UEFA Champions League: «Roma competitiva? Dipenderà dal mercato ma non penso che sarà in grado di andare in Champions League perché le prime due posizioni saranno di Milan e Inter. Poi ci sarà il Napoli, anche se in quel caso dipenderà dal mercato».