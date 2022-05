Inter ‘in prestito’, in due a caccia della Serie A. Poi il futuro

Questa sera due giocatori di proprietà dell’Inter saranno impegnati per conquistare la Serie A. Si tratta di Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola, in campo con il loro Monza nell’andata della finale playoff contro il Pisa.

ULTIMO STEP – Si stanno concludendo ufficialmente tutti gli impegni stagionali delle varie competizioni calcistiche e sta anche prendendo forma la Serie A del prossimo anno. Per la promozione manca una squadra sola, ovvero quella che uscirà vittoriosa nella finale playoff tra Monza e Pisa. Con anche un po’ di Inter al suo interno. Questa sera, infatti, i due nerazzurri Lorenzo Pirola e Michele Di Gregorio saranno impegnati nel primo anno della sfida per salire nella massima serie del campionato italiano. Prima di valutare quello che sarà il futuro. Da non escludere – specialmente in caso di promozione – un altro anno alla corte del club brianzolo.