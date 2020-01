Eriksen in Southampton-Tottenham, la scelta di Mourinho in...

Eriksen in Southampton-Tottenham, la scelta di Mourinho in formazione

Alle 16 il Tottenham scende in campo contro il Southampton per il quarto turno di FA Cup. La scelta del tecnico José Mourinho su Christian Eriksen, ormai in procinto di trasferirsi all’Inter e molto probabilmente al suo ultimo atto con la maglia degli Spurs

Christian Eriksen non ci sarà in Southampton-Tottenham di oggi alle 16, valida per il quarto turno di FA Cup. Il tecnico José Mourinho infatti ha deciso di non portare nemmeno in panchina il centrocampista danese, ormai in procinto di trasferirsi all’Inter.