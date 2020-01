Niente Eriksen per Inter-Cagliari, Conte non vuole distrazioni

Christian Eriksen è praticamente un giocatore dell’Inter. Si sono rincorse voci su una sua presenza allo stadio per Inter-Cagliari di domani, voci senza fondamento in quanto Antonio Conte e la società non vogliono distrazioni

Secondo “Sport Mediaset” ormai è sicuro che lunedì sarà l’ “Eriksen day”. Il danese diventerà quindi un giocatore dell’Inter, ma non ci sono speranze possa salutare il suo nuovo pubblico già domani in occasione della sfida contro il Cagliari, come si era ventilato in questi ultimi giorni. Antonio Conte e la società non vogliono infatti nessuna fonte di distrazione in quella che sarà una sfida cruciale, con l’Inter che dovrà tornare a vincere dopo gli ultimi due pareggi contro Atalanta e Lecce.