Inter-Cagliari, Conte con Borja Valero dal 1′! Davanti una speranza – Sky

Inter-Cagliari è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 12.30 e valida per la ventunesima giornata di Serie A. Conte non avrà a disposizione Brozovic e Candreva, dunque si avvicina l’esordio di Ashley Young. Di seguito le ultime di Andrea Paventi su “Sky Sport 24”

SCELTE – Inter-Cagliari è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 12.30. Antonio Conte non vuole distrazioni (vedi articolo): «La squadra di Conte deve affrontare un Cagliari che ha qualche assenza ma che aveva messo in difficoltà l’Inter anche nella gara di andata, dunque è una sfida delicata. Non ci saranno alcuni giocatori, ovviamente Marcelo Brozovic infortunato e Antonio Candreva squalificato. Ci sarà Ashley Young, che forse avrebbe bisogno di ancora un po’ di tempo ma per esigenze giocherà. Si rivedrà il centrocampo con Borja Valero, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Davanti Conte si augura che Romelu Lukaku e Lautaro Martinez siano quelli visti durante tutta la stagione e non quelli di Lecce».