Eriksen è stato sottoposto a diversi esami cardiaci negli ultimi giorni. Al calciatore verrà impiantato un defibrillatore automatico a causa dei disturbi cardiaci, di seguito il comunicato della Danimarca.

IL COMUNICATO – Le condizioni di Christian Eriksen sono sotto controllo dai medici dell’ospedale di Copenaghen. Il calciatore, come ribadito in un comunicato pubblicato in questi minuti, avrebbe accettato una soluzione legata all’impianto dell’ICD, un dispositivo che viene impiantato sottopelle e serve a generare stimoli elettrici in caso di aritmie e altri problemi cardiaci. Di seguito il comunicato della Danimarca: “Dopo che Christian è stato sottoposto a diversi esami cardiaci, si è deciso di impiantare il dispoitivo ICD. Questo dispositivo è necessario dopo i disturbi legati ai ritmi cardiaci. Eriksen ha accettato la soluzione dopo aver consultato specialisti di livello Nazionale e internazionale che consigliano questo trattamento”.

