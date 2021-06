Inter, sul mercato si torna allo stesso punto: a sinistra i due del Chelsea

L’Inter cerca un esterno sinistro mancino. Circa un classico del mercato. E quindi arriva una soluzione classica: due nomi dal Chelsea.

I SOLITI NOMI – Il mercato dell’Inter ogni tanto si incastra in certi loop. Che sembrano diventare eterni, inestricabili, destinati a continuare a ripetersi di sessione in sessione. Uno di questi è attivo negli ultimi anni. Minimo due, forse tre o quattro. E si ripresenta, puntuale, ancora oggi. Le ultime notizie infatti danno i nerazzurri alla ricerca di un esterno sinistro mancino. Non una novità, appunto. E non essendo una novità i nomi dovreste averli già sentiti: il duo del Chelsea, Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Ecco servito il vostro loop.

SEMPRE A LONDRA – Chiariamo che il primo motivo per cui i loro nomi sono ricorrenti è che sono opzioni credibili. Mancini, di qualità, con un’esperienza vincente al Chelsea e con anche anni di Serie A alle spalle. In più il loro rapporto a Londra vive di alti e bassi, anche quelli ciclici. Emerson Palmieri ha avuto problemi fisici che ne hanno limitato il minutaggio, Marcos Alonso non sempre trova il giusto feeling con l’allenatore di turno. Quindi ciclicamente finiscono sul mercato. O quantomeno nei rumors. E l’attrazione per la Serie A, che li ha lanciati, è un tema facile da cavalcare. Perché alla fine l’italobrasiliano è ai Blues da tre stagioni e mezzo. Lo spagnolo da cinque. A prescindere da minuti giocati, concorrenza, cambi in panchina. Il loop insomma è il solito. Il finale pure potrebbe essere lo stesso.