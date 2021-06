Emerson Palmieri ha un problema: pochi minuti giocati negli ultimi anni

Emerson Palmieri è un obiettivo di mercato per l’Inter. C’è però un dato da sottolineare: quello delle presenze in carriera.

OBIETTIVO FISSO – Emerson Palmieri negli ultimi anni è un nome ricorrente sul mercato. Dell’Inter, ma non solo, più o meno in generale delle squadre italiane. Il mancino ha dato il meglio nella nostra Serie A ed essendo anche nazionale italiano l’attrazione è ancora forte. Le sue qualità sono indubbie. Ma l’italobrasiliano ha un problema di affidabilità?

POCHE PRESENZE – La carriera dell’esterno mancino infatti ha avuto fino ad oggi un andamento particolare. Solo in una stagione è andato oltre le 20 presenze in campionato, anche contando i primi anni in Brasile. Alla Roma nell’anno in cui è esploso. Parliamo del 2016-2017. A parte quella solo due volte è arrivato alla doppia cifra, entrambe al Chelsea. Ha trovato molte più presenze nelle coppe, ma in generale Emerson Palmieri ha giocato poco fino ad oggi. Il classe 1994 assomma 158 partite, tra tutte le sue squadre. Per darvi un paragone, Gagliardini che è suo coetaneo arriva a 207.

MINUTI LIMITATI – Ma più che le presenze sono i minuti ad essere pochi. Nel 2016-2017 ha ovviamente il suo record di minutaggio: 2595 minuti. Per intenderci circa quanto Perisic nel 2020-2021. Nel 2017-2018 causa infortunio al ginocchio si ferma a 625 minuti totali. Meglio nel 2018-2019, quando Emerson arriva a 2250 minuti, divisi però in modo curioso. In quella stagione ha più presenze in Europa League (11, 1020 minuti) che in Premier League (10, 660 minuti). Nel 2019-2020 si ferma a 1523 minuti, circa quanti Alexis Sanchez nel 2020-2021. Infine in questa stagione Palmieri arriva a 789 minuti giocati. Numeri che lasciano qualche dubbio.