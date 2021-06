Raspadori in cima ai desideri dell’Inter. Ma il club non partecipa all’asta – TS

“Tuttosport” ribadisce il forte interesse dell’Inter per Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo convocato a sorpresa dall’Italia di Roberto Mancini per gli Europei. Ma il club nerazzurro non intende iscriversi ad un’asta per il suo cartellino

DIAMANTE – Tutti vogliono Giacomo Raspadori. Il Sassuolo sta cercando di blindare il suo gioiello, almeno per un’altra stagione, per poi far aumentare il suo valore e alzare il prezzo di una futura rivendita (vedi articolo). In tal senso, l’Europeo pare la vetrina migliore per valorizzare l’attaccante, classe 2000, tifosissimo dell’Inter.

MATRIMONIO ANNUNCIATO? – Secondo “Tuttosport”, proprio il club nerazzurro avrebbe messo Raspadori in cima alla lista degli obiettivi, qualora Lautaro Martinez dovesse finire in una big estera. Si tratta di un incastro difficile in questa sessione di mercato, in cui l’Inter avrà le mani piuttosto legate. Ma non è detto che il club nerazzurro non possa ottenere un’opzione per il futuro, cominciando ad impostare la trattativa col Sassuolo.

ASTA – Il quotidiano torinese sottolinea, però, che Raspadori piace praticamente a tutti in Serie A (e non solo). L’Inter teme di non poter reggere ad un eventuale gioco al rialzo impostato dalla concorrenza. Suning lo fece, per accontentare Conte, con Romelu Lukaku nell’estate del 2019. Sembra già passata una vita.

