UFFICIALE – Gattuso non è più l’allenatore della Fiorentina: il comunicato

Clamoroso divorzio anticipato tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Un comunicato ufficiale apparso sul sito del club viola sancisce la separazione

ADDIO – Le strade di Gennaro Gattuso e della Fiorentina si separano. Il tecnico, ex Napoli, ha risolto consensualmente il suo accordo con il club viola. Ad ufficializzarlo una nota del club: “ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Fonte: acffiorentina.com