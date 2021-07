Eriksen, 2021 finito: attesa per visite a Milano: la situazione – Sky

Eriksen è pronto a tornare a Milano. Il centrocampista danese raggiungerà i propri compagni di squadra la prossima settimana, per poi sottoporsi agli accertamenti strumentali con lo staff dell’Inter. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

VISITE – “Gli esami serviranno a capire l’iter da seguire e, in particolare, a valutare la possibilità di rimuovere il defibrillatore cardiaco sottocutaneo che gli è stato installato nelle scorse settimane con un’operazione al Rigshospitalet di Copenhagen. Le visite saranno approfondite e potranno fornire una risposta sulle possibilità dell’ex Tottenham di tornare a giocare ai massimi livelli”.

RIENTRO? – “In ogni caso, anche qualora dovesse arrivare un responso positivo, il giocatore non potrebbe rientrare in campo in Italia prima di sei mesi. E soltanto dopo aver effettuato tutta la trafila di rito per la ripresa dell’attività agonistica, compresa l’idoneità agonistica. Se gli esami invece non consentissero di togliere il defibrillatore sottocutaneo, per Eriksen non sarebbe possibile tornare a giocare nel nostro Paese (potrebbe farlo solamente all’estero)”.

Fonte: sport.sky.it