Calhanoglu, doppio lancio: centrocampo anti-Genoa quasi pronto – Sky

L’Inter di Simone Inzaghi ieri ha battuto il Crotone per 6 a 0 in amichevole. Grande protagonista del match è stato il neo arrivo a parametro zero Calhanoglu. Del turco e dell’intesa con Brozovic ha parlato Andrea Paventi di “Sky Sport”

CENTROCAMPO – Andrea Paventi è intervenuto a “Sky Sport 24”: «Ieri abbiamo visto due/terzi del centrocampo dell’Inter titolare. Mancava Barella che tornerà lunedì con Bastoni e Lautaro Martinez. Bisogna capire poi chi saranno gli esterni, ma ieri da Calhanoglu e Brozovic sono arrivati buoni segnati che fanno ben sperare. Brozovic ha agito come schermo e regista, mentre il turco ha fatto molto bene innescando i compagni, ma anche se stesso. Se staranno bene saranno loro i titolari contro il Genoa nella prima di campionato».