Inter subito al lavoro post Crotone, Inzaghi attende

Continua la preparazione per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri – dopo aver sconfitto il Crotone in amichevole – hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2021/2022

RIPRESA – Allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono quindi subito tornati in campo dopo il netto successo in amichevole contro il Crotone per 6 a 0. Il gruppo nerazzurro è quasi al completo con Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni attesi per lunedì. La prossima settimana tornerà anche Christian Eriksen con il danese impegnato nei test medici (leggi le ultime a riguardo).