Dzeko, la stanchezza comincia a pesare. Riposo in vista in Inter-Verona?

Edin Dzeko non è nel suo momento di forma migliore. Sul bosniaco pesa, inevitabilmente, il minutaggio monstre delle ultime settimane. Riposo in vista in Inter-Verona?

APPANNATO – Edin Dzeko non sta vivendo un momento positivo. Il bosniaco, anche nella gara contro la Juventus, è apparso subito stanco e poco incisivo, non in grado soprattutto di impensierire la retroguardia bianconera. Il calciatore è apparso lento ed è stato sovrastato, fisicamente, da Chiellini e de Ligt. Il momento poco felice è dettato, probabilmente, da due fattori: il minutaggio monstre delle ultime settimane ed una condizione mentale in linea con quella del resto della squadra che, prima della vittoria a Torino, sembrava ancora portare addosso i macigni delle sconfitte contro Milan e Liverpool. Con un Dzeko a mezzo servizio e con Lautaro Martinez squalificato, quindi, in Inter-Verona esiste la possibilità di vedere l’attacco dell’Inter ribaltato.

NOVITA’ – Alla luce dell’assenza di Lautaro Martinez e del periodo non brillante di Dzeko, Inzaghi, per la sfida contro il Verona di sabato, potrebbe optare per una rivoluzione in attacco. Dal 1′, infatti, potrebbe materializzarsi la coppia d’attacco formata da Sanchez e Correa. Il cileno, deluso dalla mancata qualificazione del suo Cile a Qatar 2022, scalpita per un posto da titolare. Correa, rientrato di recente dall’infortunio, ha necessità di mettere minuti nelle gambe ed ha dimostrato di essere in palla, con un ingresso positivo nel corso della gara contro la Juventus. Quello che è certo, però, che tutto il reparto offensivo, incluso Caicedo, dovrà incidere in questo finale di stagione: per lo scudetto serviranno i gol di tutta la batteria di attaccanti a disposizione di Inzaghi.