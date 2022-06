Dybala, l’Inter gli ha comunicato di ritenersi sostanzialmente libero! − Rai

Novità su Paulo Dybala-Inter. Il giocatore può ritenersi libero di poter firmare anche con altre squadre. Non è più una priorità dei nerazzurri. Di seguito i dettagli

LIBERO − Ciro Venerato, dagli studi della Domenica sportiva estate, ha dato importanti aggiornamenti su Dybala. L’Inter avrebbe comunicato ai suoi agenti carta bianca: «Paulo Dybala? L’Inter ha comunicato al giocatore di ritenersi sostanzialmente libero a partire già da adesso. Se più in là l’Inter si liberasse degli attaccanti in esubero allora potrebbe ritornare sul giocatore. I suoi agenti dunque hanno carta bianca per poterlo sistemare altrove. La Roma potrebbe reinserirsi».