Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Arriva la settimana che porterà alla firma di Romelu Lukaku. Il giocatore è già in Italia, atteso a Milano a metà settimana (vedi articolo). L’Inter lavora anche sul difensore. Gleison Bremer (vedi articolo) rimane sempre la priorità ma si continua a monitorare anche Nikola Milenkovic (vedi articolo). Non ci sono invece conferme sulla pista che porta a Francesco Acerbi. Situazione sempre fredda (vedi articolo). Novità sulla questione Paulo Dybala, l’Inter lo lascia andare? Le ultime (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni USCITE POSSIBILI − Inter concentrata anche sul fronte cessioni. Definita la partenza del giovane Sebastiano Esposito che è già volato in Belgio per iniziare l’avventura con l’Anderlecht. Attese visite mediche e firme sul contratto (vedi articolo). Si lavora anche all’addio di Arturo Vidal. Oltre al Sudamerica, è arrivata anche una nuova proposta dall’Europa (vedi articolo). Asta per Andrea Pinamonti, richiesto da ben quattro squadre di Serie A. Forte l’Atalanta (vedi articolo). ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C). Calciomercato Inter LIVE Non perdere nessun aggiornamento sul mercato nerazzurro seguendo Inter-News.it sul sito e sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Segui la pagina LIVE calciomercato Inter (clicca qui e mettila tra i preferiti!) dedicata esclusivamente a tutte le notizie di mercato per restare sempre aggiornato in diretta, ogni giorno e a ogni ora, su tutte le mosse. Le ultime novità sono in arrivo!