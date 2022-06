Pedullà: «Acerbi all’Inter pista fredda! Sblocca un’altra strada Milan-Lazio»

Acerbi può lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. Pista fredda quella legata all’Inter ma la situazione potrebbe sbloccarsi su un’altra strada

ALTRA STRADA − Non decolla la pista Inter-Francesco Acerbi. Il difensore in uscita dalla Lazio non interessa al momento al club nerazzurro nonostante la posizione in bilico di Milan Skriniar. L’Inter valuta altri profili, Milenkovic e Bremer su tutti. Intanto Alfredo Pedullà, su Twitter, dà aggiornamenti sulla situazione: «Acerbi: Inter sempre fredda, Milan possibile. È una strada per sbloccare Romagnoli–Lazio, non c’è più troppo tempo».