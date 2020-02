De Vrij: “Conte ha cambiato l’Inter. Io punto sempre a migliorarmi”

Stefan de Vrij ha concesso un’intervista al canale ufficiale della Lega Serie A in cui ha parlato di come prepara le partite e di come Antonio Conte abbia cambiato quest’anno la mentalità dell’Inter

LE MIE QUALITA’ – De Vrij parla delle sue qualità e di come prepara le sue partite: «Secondo me le mie qualità più importanti sono concentrazione e senso e responsabilità e sono dotato sul piano tecnico e tattico. Per prepararmi alla partita uso l’applicazione WyScout che offre statistiche su tutte le partite di calcio, trovi le statistiche tue e di tutti gli avversari così puoi preparati al meglio. Penso sia importante sapere chi è il tuo avversario, più ti prepari prima del tuo ingresso in campo e meglio farai in campo».

VOGLIO SEMPRE MIGLIORARMI – De Vrij parla di come punti sempre a migliorarsi: «Analizzo le mie prestazioni in modo diverso da chi mi guarda da fuori, riesco a vedere i miei limiti. Molti mi hanno fatto i complimenti contro il Napoli, ma ci sono margini di miglioramento. Sono molto critico con me stesso e riesco a capire come avrei dovuto gestire meglio certe situazioni».

CONTE E LA MENTALITA’ – Antonio Conte ha cambiato mentalità all’Inter: «Penso che la nostra più grande qualità all’Inter sia sapere cosa vuole l’allenatore. Tutto è finalizzato alla vittoria, prepariamo le partite e sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere. Siamo preparati a gestire il vantaggio in partita e sappiamo gestire i momenti di difficoltà che possono capitare a chiunque. Siamo molto compatti come squadra e questo ci aiuta a vincere. Conte ha portato una mentalità vincente al club».

IL PASSATO ALLA LAZIO – La sfida di domenica contro la Lazio sarà contro il passato di de Vrij: «Il mio periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato molto bene e me lo ricorderò per sempre. Abbiamo vinto partite bellissime come la Supercoppa e le due finali di Coppa Italia e siamo sempre arrivati in alto in classifica, è stato un bel periodo in tutto e per tutto».

LAZIO IN CORSA SCUDETTO – De Vrij non è stupito che la Lazio sia in corsa per lo scudetto: «E’ un gran momento per la Lazio, per noi e la Juventus. Siamo tutti in cima. Se continuiamo tutti a vincere la cosa per lo scudetto sarà entusiasmante. Non sono sorpreso che la Lazio stia facendo così bene, Inzaghi è molto forte nel creare lo spirito di squadra e si vede anche quest’anno. Non si arrendono mai, hanno vinto tante partite negli ultimi minuti e questo è anche merito suo».